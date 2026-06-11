Ночью 11 июня Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. В 03:12 губернатор Вениамин Кондратьев сообщил подробности.

В Краснодаре обломки сбитого БПЛА попали в многоквартирный дом. После падения фрагментов начался пожар. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб.

По предварительным данным, травмы получили два человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Под удар беспилотников также попал Северский район. Там повреждения получили несколько частных домов. По информации региональных властей, пострадал один человек.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности до отмены режима беспилотной опасности.