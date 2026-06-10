Павел Малков сообщил о двух сбитых БПЛА над Рязанской областью днем 10 июня

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что днем 10 июня системы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата над территорией региона.
Таким образом, за минувшие сутки над Рязанской областью было уничтожено в общей сложности восемь вражеских беспилотников. Напомним, ночью 10 июня губернатор уже сообщал об уничтожении шести БПЛА. Тогда также подчеркивалось, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало общую сводку за период с 8:00 до 20:00 мск 10 июня, согласно которой дежурными средствами ПВО по всей стране было перехвачено и уничтожено 203 украинских БПЛА самолетного типа.
Утром 10 июня в регионе объявлялась беспилотная опасность. Сигнал тревоги прозвучал в 8:40, а отбой дали в 12:05.