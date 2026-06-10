Павел Малков, губернатор Рязанской области
Происшествия

Павел Малков сообщил о двух сбитых БПЛА над Рязанской областью днем 10 июня

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что днем 10 июня системы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата над территорией региона.

«Днём сбиты ещё два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Таким образом, за минувшие сутки над Рязанской областью было уничтожено в общей сложности восемь вражеских беспилотников. Напомним, ночью 10 июня губернатор уже сообщал об уничтожении шести БПЛА. Тогда также подчеркивалось, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало общую сводку за период с 8:00 до 20:00 мск 10 июня, согласно которой дежурными средствами ПВО по всей стране было перехвачено и уничтожено 203 украинских БПЛА самолетного типа.

Утром 10 июня в регионе объявлялась беспилотная опасность. Сигнал тревоги прозвучал в 8:40, а отбой дали в 12:05.

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