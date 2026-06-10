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Происшествия

Более 200 беспилотников сбили над регионами России, включая Рязанскую область

Анастасия Мериакри
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Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 8:00 до 20:00 мск 10 июня. Об этом сообщается в вечерней сводке Министерства обороны Российской Федерации.

БПЛА были сбиты над территориями 11 российских регионов, в том числе над Рязанской, Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской и Тверской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники уничтожены над Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, ночью 10 июня, над Рязанской областью уничтожили шести вражеских БПЛА. По словам губернатора Павла Малкова, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Утром 10 июня в Рязанской области была объявлена беспилотная опасность. Сигнал тревоги прозвучал в 8:40, а отбой дали в 12:05.

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