В Екатеринбурге автобус вылетел на тротуар, погибли четверо, включая ребенка

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Екатеринбурга. Автобус частного перевозчика после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На месте ЧП работают все экстренные службы. Спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под транспортного средства. В настоящее время подтверждена гибель четырех человек, среди погибших — один ребенок. Предварительно известно, что пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Помощь на месте оказывают семь бригад скорой медицинской помощи, включая реанимационные. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить правоохранительным органам.

В связи с трагедией звучат призывы к ужесточению контроля за работой общественного транспорта. Отмечается, что необходимо в кратчайшие сроки проверить всех частных перевозчиков на строгое соблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременному прохождению техническими средствами осмотров.