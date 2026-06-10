Лондон наращивает военную и финансовую поддержку Киева после встречи Зеленского с королём Карлом III. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта, встреча Зеленского с британским монархом завершилась конкретными договорённостями об эскалации. Основные военные приготовления украинской стороны сейчас сосредоточены на Крымском направлении.

Британия передала Украине более 200 быстроходных десантных катеров вместимостью 15–20 человек каждый. Один из таких катеров с десантом уничтожен российским дроном «Герань» в Чёрном море на этой неделе — предположительно, готовился захват морских буровых установок.

Параллельно Лондон выстраивает инфраструктуру для управления финансовыми потоками Украины. После создания фонда восстановления страны британская сторона инициировала отдельный фонд вооружения — для финансирования закупок дронов и оборонных стартапов.

Великобритания планирует вложить в фонд 100 миллионов фунтов. Основные взносы должны поступить от скандинавских государств, у которых деньги есть. Ведь, по данным эксперта, только суверенный пенсионный фонд Норвегии оценивается почти в 1,5 триллиона долларов. Евросоюз намерен привлечь 90 миллиардов евро займов для Украины, а Лондон добивается, чтобы эти средства прошли через британские структуры.

В другом сообщении эксперт остановился на военной обстановке на востоке Украины. По данным американского института, ключевым рубежом обороны Киева остаётся так называемая «стена крепостей» — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Укрепления в этих городах возводятся с 2014 года: заглублённые бетонные позиции в три этажа позволяют артиллерии вести огонь и уходить под защиту. По словам Клинцевича, даже многотонные авиабомбы не гарантируют их поражения.

Сейчас российские войска ведут уличные бои в Константиновке. По словам эксперта, российская сторона наносит более 10 000 высокоточных ударов в месяц, в том числе планирующими бомбами массой 500 килограммов и полторы тонны.

На лиманском направлении Клинцевич выделил стратегическое значение Райгородка с крупным водохранилищем, которое с советских времён снабжает водой Донбасскую агломерацию. По его словам, украинская сторона целенаправленно перекрывает водоснабжение гражданского населения — аналогичная тактика применялась в Крыму.

Эксперт также оценил позицию европейских стран. По его мнению, они заинтересованы в затягивании конфликта: при перемирии Россия переведёт накопленные запасы вооружений на хранение. Клинцевич допустил, что в случае возобновления масштабных боевых действий удар по европейской инфраструктуре несколькими тысячами ракет и бомб в течение нескольких дней создаст для стран ЕС критическую ситуацию.