Николай Трубин, фото с личной страницы ВК
Спорт

Комментатор из Рязани Николай Трубин стал лауреатом премии «Голос спорта — Центр»

Анастасия Мериакри
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Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) впервые провела премию «Голос спорта — Центр», посвященную спортивным комментаторам Центрального федерального округа. Торжественная церемония вручения наград состоялась 10 июня в Туле.

Третье место в номинации Василия Уткина «Играйте в футбол!» занял рязанский спортивный комментатор Николай Трубин. Награду ему вручил председатель РАСК Алексей Ефимов. Отметим, что свой профессиональный путь Николай Трубин начинал в «7 инфо».

В футбольной номинации рязанскому комментатору противостояли Владислав Гурджи из Москвы, занявший второе место, и Артем Погосян из Липецкой области, который стал победителем.

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