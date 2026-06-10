Комментатор из Рязани Николай Трубин стал лауреатом премии «Голос спорта — Центр»

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) впервые провела премию «Голос спорта — Центр», посвященную спортивным комментаторам Центрального федерального округа. Торжественная церемония вручения наград состоялась 10 июня в Туле.
Третье место в номинации Василия Уткина «Играйте в футбол!» занял рязанский спортивный комментатор Николай Трубин. Награду ему вручил председатель РАСК Алексей Ефимов. Отметим, что свой профессиональный путь Николай Трубин начинал в «7 инфо».
В футбольной номинации рязанскому комментатору противостояли Владислав Гурджи из Москвы, занявший второе место, и Артем Погосян из Липецкой области, который стал победителем.