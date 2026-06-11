Рязань отрабатывает действия на случай чрезвычайных ситуаций

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс». На повестке — готовность региона к нештатным ситуациям в новом отопительном сезоне.

На заседании детально проработали весь спектр возможных ЧС: от коммунальных аварий до более серьёзных происшествий. Ключевое требование — все службы должны действовать быстро и слаженно. Заранее должны быть отработаны эвакуация, транспортное обеспечение, пункты временного размещения, снабжение питанием и медикаментами, а также резервные источники питания и оборудование.

Работа ведётся со всеми учреждениями региона — независимо от формы собственности. Запланированы дополнительные тренировки и обучение сотрудников, чтобы действия в экстренных ситуациях были отработаны на практике.

Отдельное внимание на заседании уделили укрытиям для жителей. МЧС продолжает их проверку, муниципалитеты постепенно приводят объекты в надлежащее состояние. Люди должны заранее знать, куда идти и как действовать в экстренной ситуации.

«Управляющие компании и ТСЖ должны разместить инструкции для жителей и информацию об укрытиях, а также обеспечить беспрепятственный доступ в них в случае чрезвычайной ситуации, — написал губернатор Павел Малков. — Для этого подготовлены единые нормативы и инструкции. Контролировать их исполнение будут МЧС, муниципалитеты и Госжилинспекция».

А вы знаете, где находится ближайшее укрытие от вашего дома — и есть ли в вашем подъезде инструкция на случай ЧС?