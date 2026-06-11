Коц рассказал, как Россия выносит железнодорожную логистику Украины

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины направлены не на разрушение путей, а на вывод из строя всей системы перевозок. Об этом он написал 10 июня в своем канале.

Поводом для аналитики стали заявления директора украинского Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика. По его словам, в районе Коростеня и Овруча в Житомирской области за неделю уничтожено более 20 локомотивов. Предварительный ущерб оценивается более чем в 1,5 млрд гривен, движение через железнодорожный узел оказалось практически парализовано.

Коц отметил, что подобные удары являются частью масштабной кампании по всей территории Украины. Основной целью становятся локомотивы, депо, тяговые подстанции и другие объекты, обеспечивающие работу железной дороги.

В частности, после атак беспилотников серьезные проблемы возникли на железнодорожных узлах в Лозовой Харьковской области, Синельниково Днепропетровской области и Здолбунове Ровенской области.

Отдельно Коц напомнил о массированном налете 13 мая, когда удары пришлись по объектам железнодорожной инфраструктуры сразу в семи регионах Украины. Тогда были повреждены тяговые подстанции, депо, мосты и подвижной состав.

Глава компании Укрзализныця Александр Перцовский ранее заявлял о резком росте числа атак на железнодорожную инфраструктуру. По информации Министерства развития Украины, за 2025 год и начало 2026 года повреждения получили более 17 тысяч объектов и свыше 300 локомотивов.

«А теперь короткий срез, — пишет Коц. — Только за I квартал 2026-го — 541 удар, 1718 повреждённых объектов, убыток около 7,9 млрд грн. Грузоперевозки просели, дальние пассажирские тоже. Дизель за март подорожал почти на 50%, прогнозируемый кассовый разрыв на год — 26 млрд грн. И Перцовский требует поднять тарифы минимум на 45%, чтобы хотя бы, как он сам выражается, «продержаться»».