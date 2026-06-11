Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Коц рассказал, как Россия выносит железнодорожную логистику Украины

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины направлены не на разрушение путей, а на вывод из строя всей системы перевозок. Об этом он написал 10 июня в своем канале.

Поводом для аналитики стали заявления директора украинского Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика. По его словам, в районе Коростеня и Овруча в Житомирской области за неделю уничтожено более 20 локомотивов. Предварительный ущерб оценивается более чем в 1,5 млрд гривен,  движение через железнодорожный узел оказалось практически парализовано.

Коц отметил, что подобные удары являются частью масштабной кампании по всей территории Украины. Основной целью становятся локомотивы, депо, тяговые подстанции и другие объекты, обеспечивающие работу железной дороги.

В частности, после атак беспилотников серьезные проблемы возникли на железнодорожных узлах в Лозовой Харьковской области, Синельниково Днепропетровской области и Здолбунове Ровенской области.

Отдельно Коц напомнил о массированном налете 13 мая, когда удары пришлись по объектам железнодорожной инфраструктуры сразу в семи регионах Украины. Тогда были повреждены тяговые подстанции, депо, мосты и подвижной состав.

Глава компании Укрзализныця Александр Перцовский ранее заявлял о резком росте числа атак на железнодорожную инфраструктуру. По информации Министерства развития Украины, за 2025 год и начало 2026 года повреждения получили более 17 тысяч объектов и свыше 300 локомотивов.

«А теперь короткий срез, — пишет Коц. — Только за I квартал 2026-го — 541 удар, 1718 повреждённых объектов, убыток около 7,9 млрд грн. Грузоперевозки просели, дальние пассажирские тоже. Дизель за март подорожал почти на 50%, прогнозируемый кассовый разрыв на год — 26 млрд грн. И Перцовский требует поднять тарифы минимум на 45%, чтобы хотя бы, как он сам выражается, «продержаться»».

Предыдущая статья
Рязань отрабатывает действия на случай чрезвычайных ситуаций
Следующая статья
Белоусов выразил соболезнования родным и близким Людмилы Чурсиной

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в 84 года от онкологии. После неё осталось имущество в двух городах, трое бывших мужей в прошлом и один человек, которого она считала семьёй.
Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Генерал-майор Владимир Попов назвал три возможных маршрута, по которым украинские ракеты «Фламинго» могли добраться до Поволжья.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Темы
Политика

ВСУ применяют тактику «выжженной земли» под Купянском

По предварительным оценкам, в заложниках у украинских формирований в окрестностях Купянска остаются около полутора тысяч мирных граждан.
Происшествия

Ножи в коробках со сладостями пытались пронести в рязанскую колонию

При досмотре посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом в коробках с кондитерскими изделиями.
Погода

Изнуряющую жару и температурную аномалию пообещали рязанцам синоптики РГУ

Жара в Рязанской области продержится недолго — уже после 13 июня начнётся заметное похолодание и дожди. По данным НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина, регион ждёт резкая смена погоды: от душной жары до ливней и +15 градусов.
Новости кино и ТВ

НТВ снимает военную драму «Гармонь Победы» с Сапрыкиным и Чернышёвым

Молодые ребята уходят добровольцами на войну, где им предстоит столкнуться с суровой фронтовой реальностью. Главным помощником и поддержкой для героев становится гармонь, в распевах и переливах которой они находят силы идти вперёд к победе.
Новости России

ФСБ предотвратила покушение на российского военного в Подмосковье

Как сообщили в ФСБ, в Московском регионе задержали иностранного гражданина 1990 года рождения. По версии спецслужбы, он должен был совершить убийство российского военнослужащего с применением огнестрельного оружия.
Происшествия

Под Рязанью машиниста крана и руководителя будут судить после ЧП на стройке

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Происшествия

Мигрант-рецидивист напал на рязанца в квартире

Сотрудники полиции установили, что к ограблению причастен 29-летний гражданин страны СНГ, который недавно приехал в Рязани на заработки. На родине мужчину неоднократно осудили за кражи. 
Интересное

Пророчество старца Паисия о России и будущем мира: что сбывается сегодня

Пророчество старца Паисия о судьбе России, Турции и мирового устройства продолжает вызывать интерес спустя десятилетия после его смерти. Многие верующие и исследователи пытаются понять, насколько его слова соотносятся с современными событиями.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье