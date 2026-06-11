Людмила Чурсина, фото: https://t.me/teatrarmii
Новости кино и ТВ

Белоусов выразил соболезнования родным и близким Людмилы Чурсиной

Алексей Самохин
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10 июня 2026 года не стало Людмилы Чурсиной — народной артистки СССР, актрисы Центрального академического театра Российской Армии. Уход из жизни одной из ярчайших представительниц отечественной сцены и кино вызвал широкий отклик в культурном сообществе страны.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил официальные соболезнования. «Свет её личности, её роли, запечатлённые на кинoplёнке и в памяти сотен тысяч зрителей, навсегда останутся с нами», — говорится в его обращении.

Более сорока лет служения театру

Творческий путь Чурсиной охватывал более четырёх десятилетий. Всё это время она оставалась верна одному театру — Театру Российской Армии, превратив служение сцене в дело всей жизни.

За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства актриса была удостоена высоких государственных наград. Звание народной артистки СССР стало признанием её масштаба — как профессионального, так и человеческого.

Особой чертой Чурсиной было умение соединять внешнюю силу и внутреннюю хрупкость своих героинь — будь то классические образы или роли в современных постановках. Коллеги и критики отмечали: она не играла роль, она её проживала.

Самоотдача и профессиональная дисциплина делали её работу образцовой. Именно это отношение к ремеслу — без компромиссов, без половинчатых решений — оставило след в памяти зрителей нескольких поколений.

Людмила Чурсина уходит, оставляя за собой обширное наследие — роли в кино, спектакли, записи выступлений. Всё это теперь становится частью культурного архива страны.

Её имя вписано в историю русского театра не только наградами и регалиями, но и тем, что куда важнее — живой любовью публики, сохранившейся через десятилетия.

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