Поиски Усольцевых остановили после новой находки

Первые масштабные поиски семьи Усольцевых в 2026 году после схода снега завершились в Красноярском крае. За несколько дней спасатели обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таёжной местности в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Среди найденных предметов оказался обломок туристической палки, который теперь предстоит изучить экспертам.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, поисковые работы проходили с 4 по 9 июня 2026 года. Основное внимание специалисты уделили территории за скалами Буратинка и Мальвинка, которая считается наиболее перспективной для поиска пропавшей семьи.

Сейчас работы временно остановлены. В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что собранные материалы проанализируют, после чего примут решение о дальнейших действиях. Речь может идти как о новых масштабных поисках, так и о точечном обследовании отдельных участков местности.

Главная находка в тайге

Главной находкой стал обломок туристической палки. Следователи намерены установить, имеет ли предмет отношение к Сергею Усольцеву, его супруге Ирине или их пятилетней дочери Арине.

Полковник следствия в отставке Максим Девятьяров рассказал RT, что предмет направят на ДНК-экспертизу. По его словам, специалисты проверят возможное совпадение биологических следов с образцами супругов Усольцевых.

Эксперт отметил, что даже после длительного нахождения на открытой местности на поверхности могли сохраниться потожировые следы. Если исследование подтвердит связь находки с пропавшей семьёй, результаты могут повлиять на дальнейший ход расследования.

Впрочем, родственники относятся к версии с найденной палкой скептически. Светлана, дочь Сергея Усольцева от предыдущего брака, заявила RT, что её отец и его семья не занимались скандинавской ходьбой и вряд ли взяли бы такой предмет в поход.

Хронология поисков Усольцевых

Напомним, семья исчезла 28 сентября 2025 года. Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в направлении Кутурчинского Белогорья и перестали выходить на связь. Через два дня родственники обратились в полицию.

Автомобиль туристов позже обнаружили на окраине посёлка. По словам криминалиста Михаила Игнатова, в машине находились наличные деньги — около 300 тысяч рублей.

Поиски семьи Усольцевых, фото: КГКУ «Спасатель»

Официально все трое по-прежнему числятся без вести пропавшими. В Следственном комитете сообщили, что основной версией остаётся несчастный случай.

Гид Алексей Исиченко обратил внимание на сложность маршрута к скальному массиву Буратинка. По его словам, местность отличается большим количеством камней, резкими перепадами погоды и высокой вероятностью потерять ориентировку даже опытным путешественникам.

Специалист также считает, что отсутствие полноценного туристического снаряжения могло серьёзно повысить риск происшествия в тайге.

В то же время Максим Девятьяров допускает и криминальную версию исчезновения. Он не исключает, что события могли быть связаны с финансовыми вопросами или деловой деятельностью Сергея Усольцева.

По мнению эксперта, следствие должно рассматривать сразу несколько сценариев. Среди наиболее вероятных он называет несчастный случай и возможное похищение. Пока же ответы на главные вопросы остаются неизвестными, а судьба семьи Усольцевых продолжает оставаться одной из самых загадочных историй последних месяцев в Красноярском крае.

Знакомый Усольцева Валентин Дегтерёв говорит, что брак Ирины и Сергея на тот момент якобы находился на грани разрыва. «Они долгое время жили раздельно. Сергей — в деревне, строил дом, жена с дочерью иногда к нему приезжали. Но они были на грани развода», — добавил он.