Криминалист заявил, что Усольцевых ищут не там, они живы

Поисковики, спасатели и добровольцы начали новый этап поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей в Красноярском крае осенью прошлого года. Однако криминалист Михаил Игнатов считает, что искать пропавших следует совсем не в районе Кутурчинского Белогорья.

В беседе с aif.ru эксперт заявил, что не склонен рассматривать версию убийства. По его мнению, Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина могли заранее подготовить своё исчезновение и добровольно покинуть страну. Игнатов обратил внимание на то, что семья не находилась в розыске и могла беспрепятственно воспользоваться законными способами выезда. Однако в таком случае, считает он, следователи смогли бы установить маршрут передвижения и отследить дальнейшие действия пропавших.

По словам криминалиста, сейчас ситуация выглядит иначе. После исчезновения Усольцевых не осталось практически никаких следов, которые позволили бы понять, где они находятся и что с ними произошло.

Эксперт допускает, что семья скрывалась от людей, заинтересованных в её поиске. Именно этим он объясняет тщательную подготовку побега.

Фото: КГКУ «Спасатель»

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Игнатов также выразил мнение, что Усольцевы могли нелегально пересечь государственную границу либо воспользоваться поддельными документами. В качестве одной из вероятных версий он назвал проживание семьи за пределами России.

Криминалист отметил, что после широкого общественного резонанса затеряться внутри страны крайне сложно. Фотографии пропавших неоднократно публиковались в СМИ, поэтому в небольших населённых пунктах их могли бы быстро узнать и сообщить об этом правоохранителям.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район посёлка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль Усольцевых. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали. Поиски семьи продолжаются до сих пор.