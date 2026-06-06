Ленинградская область подверглась массированной атаке БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 6 июня сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили 141 БПЛА. Боевая работа продолжается.

Обломки сбитых аппаратов упали на территории Лужского, Волосовского и Ломоносовского районов. В районе посёлка Большая Ижора произошло возгорание.

Сейчас пожар ликвидируют подразделения Министерства обороны. Для координации действий и контроля обстановки в Ломоносовском районе губернатор принял решение создать временный оперативный штаб.

Все службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

Александр Дрозденко напомнил жителям региона о необходимости соблюдать рекомендации регионального оперативного штаба при объявлении сигнала «Воздушная опасность». Власти продолжают следить за развитием ситуации.