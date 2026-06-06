Фото: Минобороны РФ
Армия и СВО

Рязанец вернулся из плена ВСУ в числе 185 бойцов, которых обменяли

Валерия Мединская
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5 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными. Обмен прошёл по формуле «185 на 185». Среди вернувшихся на Родину есть и рязанский боец.

О нахождении рязанца в составе обменной группы сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Омбудсмен поделилась некоторыми подробностями возвращения рязанца. По её словам, прежде всего он позвонил супруге и доложил, что с ним всё в порядке.

«Искренне рады за каждого нашего бойца и за каждую семью. Благодарим вас за веру и надежду, за вашу любовь и терпение!» — написала Наталья Епихина.

Как проходил обмен

Известно, что вчерашний обмен военнопленными состоялся на границе в Гомельской области, это территория Беларуси. Формула «185 на 185» означает, что с каждой стороны было передано ровно по 185 человек.

Это далеко не первый обмен между Россией и Украиной. Ранее на Родину из плена ВСУ возвращались и другие рязанцы. Сейчас новой обменной группе оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, с вернувшимися бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

После первичного обследования военнослужащих доставят в Россию. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. В военном ведомстве отметили, что посредническую гуманитарную помощь при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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