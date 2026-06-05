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Новости России

185 российских военных вернулись из украинского плена

Алексей Самохин
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185 российских военнослужащих вернулись из украинского плена в рамках очередного обмена. Об этом 5 июня сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, обмен прошел по формуле «185 на 185». Российская сторона передала Украине такое же количество военнопленных ВСУ.

Сейчас освобожденные военнослужащие находятся на территории Беларуси. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, с вернувшимися бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

После первичного обследования военнослужащих доставят в Россию. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что посредническую гуманитарную помощь при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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