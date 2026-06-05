«Ростелеком» и Региональный мониторинговый центр Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве 

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ—2026) заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Надежда Штрыкова и директор ГКУ Рязанской области «Региональный мониторинговый центр» Станислав Янаев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие цифровых технологий, а также внедрение новых ИТ-решений, направленных на повышение эффективности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»). Также важным направлением сотрудничества станут развитие региональной системы видеонаблюдения и цифровизация ЖКХ.

Станислав Яннаев, руководитель ГКУ Рязанской области «Региональный мониторинговый центр»:

«Главные задачи АПК “Безопасный город” направлены на повышение уровня общественной безопасности и правопорядка за счёт создания комплексной информационной системы межведомственного взаимодействия. Для их решения нам необходим регулярный обмен опытом с ведущим цифровым провайдером страны. И в рамках соглашения мы, в первую очередь, объединяем усилия и компетенции в целях развития комплекса».

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы последовательно работаем над созданием комфортной цифровой среды в Рязанской области. Подписанное соглашение — еще один важный шаг на этом пути. Уверена, совместными усилиями мы сделаем наш регион максимально удобным, безопасным и туристически привлекательным».