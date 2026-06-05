В Рязани откроется беговой центр уже в этом году

На ПМЭФ‑2026 презентовали масштабный проект сети бесплатных беговых центров — один из них построят в Рязани. Инициативу представил председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков.
О деталях реализации проекта, географии строительства и перспективах развития беговой инфраструктуры в стране Фрадков рассказал главе Минспорта РФ Михаилу Дегтярёву. На стенде ВФЛА в рамках форума продемонстрировали макет будущего центра.
Инфраструктура центров будет включать: раздевалки и душевые для комфорта спортсменов; беговые дорожки; воркаут‑площадки; зоны для семейного отдыха.
Площадки станут не просто местом для тренировок: здесь планируют проводить любительские старты, мастер‑классы и городские спортивные мероприятия для всей семьи.
По словам губернатора Павла Малкова, беговой центр в Рязани интегрируют в большой пешеходный маршрут. Открытие запланировано на текущий год.