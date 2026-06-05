Общество

В Рязани откроется беговой центр уже в этом году

Олеся Чугунова
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На ПМЭФ‑2026 презентовали масштабный проект сети бесплатных беговых центров — один из них построят в Рязани. Инициативу представил председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков.

О деталях реализации проекта, географии строительства и перспективах развития беговой инфраструктуры в стране Фрадков рассказал главе Минспорта РФ Михаилу Дегтярёву. На стенде ВФЛА в рамках форума продемонстрировали макет будущего центра.

«Интерес к бегу в России растёт с каждым годом. Мы видим, как во многих городах появляются сильные беговые сообщества, проходят массовые старты, всё больше людей выбирают активный образ жизни. Беговые центры помогут сделать этот процесс ещё более масштабным и дадут людям современные условия для регулярных занятий спортом», — сказал Пётр Фрадков.

Инфраструктура центров будет включать: раздевалки и душевые для комфорта спортсменов; беговые дорожки; воркаут‑площадки; зоны для семейного отдыха.

Площадки станут не просто местом для тренировок: здесь планируют проводить любительские старты, мастер‑классы и городские спортивные мероприятия для всей семьи.

По словам губернатора Павла Малкова, беговой центр в Рязани интегрируют в большой пешеходный маршрут. Открытие запланировано на текущий год.

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