Экономика и бизнес

Павел Малков: Строительство нового фармпроизводства идет хорошими темпами

Алексей Самохин
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В Скопинском округе продолжается строительство нового фармацевтического производства. Ход реализации проекта губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил на ПМЭФ-2026 с генеральным директором компании «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе.

Речь идет о создании предприятия по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний и диагностических средств. Как отмечают в региональном правительстве, часть продукции будущего завода не имеет аналогов в России.

По словам Павла Малкова, работы на площадке идут в соответствии с графиком. Сейчас строители завершают возведение производственного корпуса. Одновременно ведется монтаж чистых помещений и технологического оборудования, а также подготовка к запуску серийного выпуска лекарств.

Глава региона поблагодарил руководство компании за сотрудничество и подчеркнул, что проект развивается хорошими темпами.

Компания «Скопинфарм» входит в медицинский кластер Рязанской области и включена в федеральный и региональный перечни системообразующих предприятий. Производитель поставляет лекарственные препараты в аптечные сети по всей стране, участвует в программах льготного лекарственного обеспечения, а также сотрудничает с Федеральным центром планирования организации лекарственного обеспечения Минздрава России и фондом «Круг добра».

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