Названа причина смерти блогера Эшли Дженае

Смерть американского блогера Эшли Дженае на Занзибаре, вызвавшая широкий общественный резонанс, официально признана самоубийством. К такому выводу пришли правоохранительные органы Танзании после завершения расследования обстоятельств гибели девушки, сообщает Daily Mail. Материал издания приводит aif.ru.

Эшли Дженае, настоящее имя которой — Эшли Робинсон, умерла 9 апреля в одном из отелей Занзибара. Трагедия произошла всего через несколько дней после ее помолвки с предпринимателем Джо Макканном. История быстро вышла за рамки обычного расследования: внимание к делу привлекли как известность погибшей в социальных сетях, так и противоречивые оценки со стороны ее родственников.

По словам заместителя директора департамента уголовных расследований Танзании Зубери Чемберы, следователи изучили показания свидетелей, содержимое электронных устройств и личную переписку девушки. Полученные данные, как утверждают в ведомстве, позволили сделать вывод о том, что причиной трагедии стало самоубийство на фоне психического расстройства.

Медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения. При этом следствие не обнаружило признаков участия третьих лиц. Власти подчеркивают: собранные материалы не подтвердили версию о насильственном характере произошедшего.

Особое внимание в расследовании уделили событиям, предшествовавшим гибели блогера. Как выяснили правоохранители, за несколько часов до трагедии между Эшли и ее женихом произошел серьезный конфликт. После ссоры сотрудники гостиницы разместили пару в разных номерах.

Позднее Макканн вместе с охранником решил проверить состояние невесты. Именно тогда девушку обнаружили без сознания. После случившегося предпринимателя допросили в качестве свидетеля. Еще на ранних этапах расследования танзанийские власти заявляли, что он не рассматривается как подозреваемый.

Однако официальные выводы не убедили родственников погибшей. Родители Эшли — Йоланда Дениз Эндрес и Гарри Робинсон — вместе с ее младшей сестрой Алиссой продолжают сомневаться в версии следствия. По их словам, девушка строила планы на будущее, готовилась к семейной жизни и не демонстрировала намерений свести счеты с жизнью.

Недоверие семьи усилили обстоятельства, связанные с поведением жениха после трагедии. Родственники утверждают, что известие о смерти дочери они получили лишь спустя 11 часов. Сначала, по их словам, Макканн сообщил, что состояние Эшли стабильно, а позже начал отвечать на вопросы уклончиво.

Вместе с тем мать блогера подтвердила, что за день до смерти дочь звонила родителям в эмоциональном состоянии. Во время разговора она рассказывала о крупной ссоре с женихом и возможном расставании.

Несмотря на завершение расследования и официальное заключение танзанийских властей, семья погибшей не считает историю закрытой. Родственники заявляют, что намерены продолжать взаимодействие с местными чиновниками и правоохранительными органами, добиваясь полной ясности в обстоятельствах гибели Эшли Дженае.