Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Финал «Новой битвы экстрасенсов» покажут в субботу

Алексей Самохин
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Телеканал ТНТ представил передачи и шоу, которые выйдут в эфир в ближайшие выходные дни. 

«Новая битва экстрасенсов» (16+), суббота, 6 июня, 18.30.

Финал. К этому дню участники 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» шли несколько месяцев. Позади сложнейшие испытания, эмоциональные встряски, бессонные ночи, белые и чёрные конверты. Хотя у тех, кто войдёт в готзал для оглашения финальных результатов, чёрных конвертов быть не могло. Все они лучшие из лучших.

В особняке Стахеева традиционно соберутся участники, выбывшие из сезона, звёзды прошлых сезонов, а также суперпобедители — Александр Шепс, Влад Череватый, Надежда Шевченко и другие. Каждый из них придёт поддержать того, кто больше остальных достоин победы.

Кто получит Синюю руку победителя сезона — Анжела Гома, Дженифер Бьянки, Варвара Петрович или Артём Бесов узнаем в субботу 6 июня.

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