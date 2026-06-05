ТНТ покажет шоу, посвящённое Ольге Картунковой

Телеканал ТНТ представил передачи и шоу, которые выйдут в эфир в ближайшие выходные дни.

«Однажды в России» (16+), пятница, 22.00

Шоу «Однажды в России» посвятит новый выпуск Ольге Картунковой — одной из главных звёзд проекта. В бенефисе актриса дважды выйдет на сцену с музыкальными номерами: вместе с Татьяной Куртуковой исполнит суперхит «Матушка-земля», а со своей дочкой Викой Картунковой, певицей MONOVIKA, споёт песню про хейтеров, которую Вика специально написала для мамы.

В выпуске Картункова появится и в образе Насти Ивлеевой, которая два года прожила в деревне и теперь готова рассказать, как изменилась её жизнь вдали от светских вечеринок и соцсетей.

Кроме того, зрителей ждут новые миниатюры от актёров шоу: компанию Картунковой в выпуске составят Яна Кошкина, Александр Пташенчук, Денис Дорохов, Екатерина Моргунова, Азамат Мусагалиев, Михаил Стогниенко, Амир Гурбанов и другие.