Фото: https://vk.com/id734951214
Новости Касимова

В Касимове выкопали саженцы цветов с городских клумб спустя день после посадки

Олеся Чугунова
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Всего через сутки после высадки цветов в общественных пространствах Касимова администрация столкнулась с кражей растений. Неизвестные выкопали саженцы с городских клумб, оставив пустые места там, где ещё вчера должны были расти цветы.

«Только вчера я с гордостью делился с вами свежими фото — мы высаживали цветы на клумбах города, чтобы в этом сезоне Касимов утопал в зелени и красках. Вкладывали душу, силы и средства, чтобы сделать общественные пространства уютнее. Но прошёл всего один день. Сегодня на тех же клумбах я вижу пустые места. Цветы, которые мы посадили, кто-то попросту своровал. Да, для кого-то это «бесплатный саженец» для дачи, а для города — разбитое сердце и выброшенные на ветер деньги. Это очень неприятно. Но останавливаться мы не будем», — заявил глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов.

Он подчеркнул, что, несмотря на инцидент, работы по озеленению продолжатся.

«Мы всё равно продолжаем посадку цветов. И будем делать это до тех пор, пока Касимов не станет таким, каким мы его хотим видеть — красивым и цветущим. Красота требует уважения, а не вандализма», — резюмировал Бахилов.

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