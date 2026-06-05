В Касимове выкопали саженцы цветов с городских клумб спустя день после посадки

Всего через сутки после высадки цветов в общественных пространствах Касимова администрация столкнулась с кражей растений. Неизвестные выкопали саженцы с городских клумб, оставив пустые места там, где ещё вчера должны были расти цветы.
Он подчеркнул, что, несмотря на инцидент, работы по озеленению продолжатся.
В городе Касимове Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность нелегального узла связи, через который зарубежные телефонные мошенники звонили россиянам с подменных российских номеров.
Главный вывод эксперта прозвучал жестко: России необходимо исходить из того, что период военного противостояния может растянуться на десятилетия, а значит, государству придется перестраивать многие сферы жизни под новую реальность.
На второй день Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с членами региональной делегации провел деловую встречу, посвященную перспективам партнерства с представителями китайской корпорации China Chengtong International Investment и Бизнес-парка Гринвуд.
Первое из соглашений предусматривает вложения инвестором в размере 230 млн рублей с созданием 50 рабочих мест, реализация второго инвестпроекта рассчитана на 100 млн рублей и открытие 40 новых вакансий.