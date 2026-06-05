Иван Бахилов отчитался о борьбе с борщевиком и капремонте детского сада

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов отчитался о проведённой за уходящую неделю работе. Удалось взять на контроль решение нескольких проблем и проверить ход капремонта детского сада.
Особое внимание глава администрации уделяет уничтожению борщевика Сосновского. Иван Бахилов взял эту проблему на личный контроль, подчеркнув, что растение угрожает не только сельхозугодьям, но и здоровью граждан. На текущей неделе силами профильных служб уже проведена обработка территорий в населенных пунктах Болотцы, Чернецы, Шостье, Дмитриево, а также в Касимове на улицах 50 лет СССР, Стадионной, Губарева и Соборной площади. Работы продолжаются. Глава призвал жителей сообщать об очагах борщевика.
Иван Бахилов посетил детский сад № 18, где продолжается капитальный ремонт. Он проверил, как подрядчик выполняет взятые обязательства. Работы ведутся по графику: уже установлены новые окна, уложена плитка в санузлах, отремонтированы лестницы. Впереди — ремонт фасада и благоустройство территории. Подрядная организация соблюдает технологии, чтобы сдать объект качественно и в срок.
«Важно сделать детский сад № 18 современным и уютным», — отметил глава
Продолжается и решение вопросов уличного освещения. Накануне специалисты работали в поселке Крутоярский. Жители обратили внимание на отсутствие света на отдельных участках — заявка была отработана оперативно, перегоревшие и старые лампы заменили.
Не остался без внимания вопрос приведения в порядок касимовских дорог:
«Мы держим на контроле каждый сигнал, поступающий в ходе личных приемов и через соцсети. Обратная связь от вас — это наш главный план работ.Продолжаем отрабатывать обращения граждан по дорожному вопросу. техника вышла на отсыпку очередных проблемных участков щебнем», — написал Иван Бахилов на своей странице ВКонтакте.
Как итог — была выполнена отсыпка по улицам Советскся, Полевая, Восточная.
️«Продолжаем мониторинг: если есть ямы или колея после осадков — фиксируем и ставим в график. Работа не останавливается. Спасибо за вашу активность и понимание» — добавил глава касимовского округа.