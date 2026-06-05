Уничтожение борщевика Сосновского, Касимов
Новости Касимова

Иван Бахилов отчитался о борьбе с борщевиком и капремонте детского сада

Валерия Мединская
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Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов отчитался о проведённой за уходящую неделю работе. Удалось взять на контроль решение нескольких проблем и проверить ход капремонта детского сада.

Особое внимание глава администрации уделяет уничтожению борщевика Сосновского. Иван Бахилов взял эту проблему на личный контроль, подчеркнув, что растение угрожает не только сельхозугодьям, но и здоровью граждан. На текущей неделе силами профильных служб уже проведена обработка территорий в населенных пунктах Болотцы, Чернецы, Шостье, Дмитриево, а также в Касимове на улицах 50 лет СССР, Стадионной, Губарева и Соборной площади. Работы продолжаются. Глава призвал жителей сообщать об очагах борщевика.

Иван Бахилов посетил детский сад № 18, где продолжается капитальный ремонт. Он проверил, как подрядчик выполняет взятые обязательства. Работы ведутся по графику: уже установлены новые окна, уложена плитка в санузлах, отремонтированы лестницы. Впереди — ремонт фасада и благоустройство территории. Подрядная организация соблюдает технологии, чтобы сдать объект качественно и в срок.

«Важно сделать детский сад № 18 современным и уютным», — отметил глава

Осмотр капремонта детского сада в Касимове

Продолжается и решение вопросов уличного освещения. Накануне специалисты работали в поселке Крутоярский. Жители обратили внимание на отсутствие света на отдельных участках — заявка была отработана оперативно, перегоревшие и старые лампы заменили.

Не остался без внимания вопрос приведения в порядок касимовских дорог:

«Мы держим на контроле каждый сигнал, поступающий в ходе личных приемов и через соцсети. Обратная связь от вас — это наш главный план работ.Продолжаем отрабатывать обращения граждан по дорожному вопросу. техника вышла на отсыпку очередных проблемных участков щебнем», — написал Иван Бахилов на своей странице ВКонтакте.

Как итог — была выполнена отсыпка по улицам Советскся, Полевая, Восточная.

Отсыпка дорог щебнем в Касимове

️«Продолжаем мониторинг: если есть ямы или колея после осадков — фиксируем и ставим в график. Работа не останавливается. Спасибо за вашу активность и понимание» — добавил глава касимовского округа.

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