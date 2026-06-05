Николай Трубин, фото с личной страницы ВК
Спорт

Рязанец Николай Трубин вошёл в тройку номинантов на премию Василия Уткина «Играйте в футбол!»

Алексей Самохин
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Российская ассоциация спортивных комментаторов определила тройки финалистов в номинациях Премии «Голос спорта — Центр». Среди номинантов — рязанец Николай Трубин. Отметим, что в начале своей карьеры он работал в «7 инфо».

Завершилось голосование жюри и членов РАСК в конкурсных номинациях Премии «Голос спорта — Центр». Имена победителей и призеров станут известны 10 июня на торжественной церемонии награждения лауреатов в Туле.

Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

Кирилл Давыдов, Тульская область

Алексей Майер, Липецкая область

Никита Фомин, Московская область

Премия Василия Уткина «Играйте в футбол!»

Владислав Гурджи, Москва

Артем Погосян, Липецкая область

Николай Трубин, Рязанская область

Премия Николая Озерова «Такой хоккей нам нужен!»

Илья Анисимов, Тамбовская область

Станислав Молокин, Тульская область

Станислав Морозов, Воронежская область

Премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта»

Анна Локтева, баскетбол, Московская область

Екатерина Маякова, Курская область

Мария Федосова, волейбол, Московская область

Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

Олег Карпов, Орловская область

Алексей Кафтырев, Ивановская область

Никита Концевой, Брянская область.

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