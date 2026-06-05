Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков обсудил с китайскими партнерами развитие сотрудничества на ПМЭФ-2026

Олеся Чугунова
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На второй день Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с членами региональной делегации провел деловую встречу, посвященную перспективам партнерства с представителями китайской корпорации China Chengtong International Investment и Бизнес-парка Гринвуд.

В переговорах приняли участие председатель совета директоров China Chengtong International Investment Co.,Ltd Сунь Бохуэй, генеральный директор корпорации Лю Хуэй, директор административного департамента Бинь Синь, директор департамента стратегического планирования Фу Яньцзе, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

Взаимодействие с China Chengtong International и Бизнес-парком Гринвуд последовательно укрепляется: встречи проходят на системной основе. Так, в прошлом году делегация корпорации участвовала в форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области», а недавно рязанская сторона уже презентовала экономический потенциал региона на Российско-Китайской конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, организованной China Chengtong в рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

КНР традиционно входит в тройку ведущих стран-контрагентов региона по объему товарооборота и закреплена в Стратегии внешнеэкономической деятельности Рязанской области в качестве одной из ключевых опорных стран. На Китай приходится пятая часть всего объема внешней торговли области, и по этому показателю страна уже третий год подряд удерживает первое место среди всех контрагентов региона.

Губернатор Павел Малков подчеркнул на встрече:

«Рад, что у нас выстроены добрые партнерские отношения. Углубление контактов с Китаем – приоритет российской внешней политики, который безоговорочно нами поддерживается. Готовы со своей стороны делать все для того, чтобы сотрудничество развивалось».

По словам Губернатора, одни из ключевых задач сегодня – более сбалансированный товарооборот и активизация взаимных поставок. Наиболее перспективными для региона направлениями сотрудничества с Китаем являются АПК, промышленность строительных материалов, сфера станко- и приборостроения, фармацевтика. Также регион готов рассматривать возможности реализации совместных инвестпроектов в радиоэлектронике, металлообработке, пищевой переработке и других отраслях.

«Все эти направления открывают широкий простор для кооперации, которую со своей стороны поддержим на всех уровнях. Уже сейчас вместе мы реализуем большое количество практических шагов, которые расширяют наше взаимодействие, – добавил Павел Малков. – В прошлом месяце мы открыли в Пекине точку присутствия нашего региона – Информационный деловой центр Рязанской области. Отличная площадка для оптимизации взаимодействия с китайскими партнерами, которая, в том числе, позволит нам существенно расширить возможности представить наши товары в Китае».

Председатель совета директоров China Chengtong International Сунь Бохуэй поблагодарил Губернатора Павла Малкова за большое внимание к вопросам развития двусторонних отношений.

«Очень теплые впечатления о Рязанской области. Очень рад, что представительство региона теперь есть в Пекине. Это очень полезно для того, чтобы китайский народ больше знал о продукции, произведенной в вашем регионе», – сказал он и добавил, что большая заинтересованность обеих сторон будет способствовать активному развитию взаимодействия Рязанской области и Китая.

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