Минобороны России подвело итоги ударов по военным объектам на территории Украины за период с 30 мая по 5 июня.

По данным военного ведомства, в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам в российских регионах Вооружённые силы РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов. Для этого использовались высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Как сообщили в Минобороны, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, транспортные и портовые объекты, которые используются в интересах ВСУ.

Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам, цехам сборки беспилотников, местам их хранения и запуска.

В ведомстве добавили, что поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.