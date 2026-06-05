В библиотеке имени Горького в Рязани пройдёт XXI Международный литературно-музыкальный фестиваль «Под небом рязанским». Об этом «7 инфо» сообщили в пресс-служба учреждения культуры.

Фестиваль предоставляет писателям и литературным критикам платформу для дискуссий, посвященных актуальным вопросам современной литературы и творческим подходам.

Мероприятие направлено на поддержку и популяризацию русского языка, а также на укрепление межкультурного диалога и взаимопонимания.

Участников ожидает обширная культурная программа. Конкурсное исполнение поэзии и прозы, конкурс авторской песни, выступление народного художественного коллектива Рязанской области ансамбля «Русская песня», театра танца «Отражение», певицы, лауреата всероссийских и международных конкурсов Ольги Панюшкиной. В рамках фестиваля будет работать выставочный проект «Город, которого нет?..», отражающий стойкость и мужество мирных жителей города Северодонецка.

Открытие фестиваля состоится 6 июня в 10:00 в Горьковском зале библиотеки.

Возрастное ограничение: 16+.