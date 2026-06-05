Сравнение человека с животным в комментариях и публикациях в интернете может обернуться административным штрафом. Об этом изданию «Абзац» рассказал юрист и общественный деятель Сергей Багян.

По его словам, использование в адрес человека оскорбительных выражений, в том числе слова «обезьяна» в уничижительном контексте, может подпадать под действие статьи 5.61 КоАП РФ об оскорблении.

Если нарушение совершено публично, в том числе в социальных сетях, гражданину грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.

Как пояснил Багян, для привлечения нарушителя к ответственности необходимо обратиться в прокуратуру и предоставить доказательства. Подтвердить факт оскорбления могут скриншоты публикаций и комментариев, распечатки переписки, записи разговоров и другие материалы.

В ряде случаев доказательством может стать и лингвистическая экспертиза. Специалисты оценивают содержание высказывания и определяют, носит ли оно оскорбительный характер в конкретном контексте.