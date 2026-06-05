Школу для одарённых детей с общежитием на 300 мест возводят в Рязани

В Рязани продолжается строительство специализированной школы для одарённых детей. Учебное заведение на 800 мест возводят по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном Минстрое.

В состав образовательного комплекса войдут два учебных корпуса, спортивный блок, пищеблок, актовый зал и отдельное общежитие.

Сейчас работы идут одновременно на всех объектах. Параллельно подрядчик прокладывает наружные инженерные сети.

В первом учебном блоке разместят мастерскую по обработке дерева, кабинеты 3D-моделирования, а также помещения для занятий кулинарией и домоводством. Здесь строители монтируют системы отопления, устанавливают окна и завершают устройство кровли.

Во втором корпусе появятся кабинеты математики, робототехники и иностранных языков. На объекте продолжается кладка внутренних и наружных стен.

Рядом со школой строят общежитие на 300 мест. В здании предусмотрят условия для проживания учащихся из разных районов области. Сейчас специалисты возводят стены второго и третьего этажей, а также выполняют кровельные работы и устройство парапета.

Открыть новую школу планируют во втором квартале 2027 года.