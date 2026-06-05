Рязанский ТРЦ «Марко Молл» опубликовал афишу мероприятий июня

«Марко Молл» запускает серию мероприятий, превращающих первый летний месяц в калейдоскоп ярких впечатлений. Для гостей — семь тематических праздников: квесты, творческие мастер‑классы, вокальные батлы. Для фанатов K‑pop — масштабный фестиваль, где корейская поп‑культура воплощается через танец, моду и гастрономию.

Старт летнего сезона — «Большой картонный праздник» (6 июня, 14:30) — это арт‑эксперимент, где гости создадут крафтовые объекты из картона. Пространство для свободного творчества будет расположено на открытом воздухе. Место: у входа №2. Вход свободный. Возраст: 0+.

12 июня в 16:00 на фудкорте пройдёт музыкальная дуэль «Децибелы» от школы вокала «Панда Music». Юные вокалисты по соревнуются со взрослыми в исполнении популярных хитов. Событие ориентировано на семейную аудиторию и обещает атмосферу живого музыкального общения. Вход свободный. Возраст: 0+.

13 июня в 14:30 напротив магазина Zarina будет работать «Супергеройская мастерская». Участники смогут создать аксессуары для своего образа: маски, амулеты, брелоки и даже расписные пряники с собственным дизайном. Возраст: 6+

20 июня запланированы два мероприятия:

«Пиратские приключения» (14:30, напротив Zarina) — интерактивное мероприятие с испытаниями на смелость и ловкость, командными заданиями, поиском сокровищи зажигательными танцами. Вход свободный. Возраст: 0+.

«На балу у шляпника» (17:00) — креативное событие с подиумом, дизайнерскими нарядами и сказочной атмосферой Зазеркалья. Место: вход №2 («Модный дом— кузница брендов»).

Вход свободный.Возраст: 0+.

27 июня, 14:30 — «Полетим по лету». Пенная вечеринка на открытом воздухе с музыкальными и танцевальными баттлами, также творческим мастер‑классом. Место: уличная локация у входа №2.

Вход свободный.Возраст: 0+.

Завершит июньскую афишу K‑Wave Fest (28 июня, 13:00, напротив Zarina) — масштабный фестиваль корейской культуры и музыки.

В программе: K‑pop‑выступления,косплей и тематические активности. Стоимость входа: для зрителей — 500 руб., для выступающих — 700 руб. Возраст: 6+.