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Глава СК поручил доложить о расследовании дела учительницы из Рязани

Алексей Самохин
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с учительницей из Рязани. Поводом стали публикации в СМИ, в которых критиковались сроки и результаты следствия.

По данным ведомства, потерпевшая утверждает, что почти год добивается привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые применили к ней силу во время ошибочного задержания. Женщина заявляет, что получила тяжелые травмы и прошла длительную реабилитацию.

В публикациях также отмечалось, что до настоящего времени по уголовному делу никто не привлечен к ответственности. Кроме того, потерпевшая выразила недовольство назначением уже третьей экспертизы и сбором дополнительных сведений о ее личности. Обращение по данному вопросу направили председателю СК России.

В региональном управлении Следственного комитета расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

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