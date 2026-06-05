СК завершил расследование дела о насильственных действиях в отношении детей под Рязанью

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Рязани, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственное управление СК России по Рязанской области.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних, с которыми ранее не был знаком.

Информация о происшествии получила широкий общественный резонанс после публикаций в СМИ 25 мая 2025 года. Тогда сообщалось об агрессивном поведении мужчины на берегу водоема в Рязанском районе.

На время расследования обвиняемого заключили под стражу. В Следственном комитете отметили, что его причастность подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами уголовного дела.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.