В Александро-Невском «Лада Веста» врезалась в столб, пострадали два человека

В рабочем поселке Александро-Невский вечером 4 июня произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, около 20:40 на улице Невского 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору уличного освещения.

В результате аварии травмы получили водитель и его 71-летняя пассажирка. Пострадавшие обращались за медицинской помощью.

Сотрудники полиции проводят проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.