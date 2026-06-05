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Следком показал видео поисков пропавшей семьи Усольцевых 

Алексей Самохин
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Следственный комитет опубликовал видео с места поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае. Расследование уголовного дела продолжают сотрудники Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

28 сентября 2025 года супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в поход от окраины поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья. Домой туристы не вернулись.

Два дня семья не выходила на связь. После этого сын женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже родственников.

Поисковые мероприятия, проводившиеся осенью 2025 года, пришлось остановить из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас работы возобновлены.

Следователи организовали дополнительную поисковую операцию. К ней подключились спасатели, представители силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры.

Для обследования местности используют беспилотники, технику повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическое оборудование. На основе материалов уголовного дела следователи и криминалисты определили маршруты и участки, которые необходимо проверить в районе Кутурчинского Белогорья.

Сейчас в поисках участвуют около 80 человек.

Расследование уголовного дела продолжается.

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