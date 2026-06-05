Рязанец целый год готовился сделать предложение своей коллеге

Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась очередной трогательной историей создания новой семьи. На этот раз речь идет о рязанских молодоженах Александре и Дарье, которые доказали, что любовь может начаться с рабочего партнерства и перерасти в крепкий семейный союз.

По словам Елены Сорокиной, Александр и Дарья — настоящая «танцевальная команда». Они познакомились более пяти лет назад в танцевальной студии. Изначально их связывали только рабочие отношения: Дарья, выступавшая в роли организатора мероприятий, однажды посетила шоу с участием Саши (он является ведущим и участником танцевальных проектов). Девушке так понравилась его работа, что она пригласила молодого человека вести свой проект. Вскоре Саша, в свою очередь, позвал Дашу стать соорганизатором его мероприятий.

Работая бок о бок, коллеги поняли, что созданы друг для друга. Однако путь к браку оказался непростым. Александр купил обручальное кольцо и планировал сделать предложение еще летом 2025 года. Но, прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что избранница пока не готова к такому шагу, и отложил заветную коробочку.

Удивительно, но Дарья была абсолютно уверена, что предложение руки и сердца прозвучит только весной следующего года. Так и случилось: в апреле 2026-го, после совместного участия в танцевальном фестивале в Сочи, Александр наконец сделал Даше предложение. За две недели до этого он поделился планами с мамой, которая безоговорочно одобрила выбор сына.

К моменту свадьбы молодые люди были вместе уже три года. За это время они научились не только отлично работать в связке, но и принимать важнейшие жизненные решения вместе, успев, в том числе, приобрести собственную квартиру в ипотеку.