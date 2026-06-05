В Рязани 21-летнего наркодилера приговорили к 9 годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Государственное обвинение по делу поддерживал первый заместитель прокурора Рязанской области Антон Шумский.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в марте 2026 года молодой человек бесконтактным способом приобрел у неустановленного следствием лица более 190 граммов запрещенных веществ. Наркотики он купил с целью дальнейшего распространения на территории областного центра.

Злоумышленник расфасовал запрещенные вещества на мелкие партии и планировал спрятать их в тайниках-«закладках» по всей Рязани. Однако реализовать свой преступный умысел до конца ему не помешали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали парня. Изъятые наркотики полностью выведены из незаконного оборота. Уголовное дело в отношении продавца наркотиков выделено в отдельное производство.

Суд, квалифицировав действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок наркодилер будет в исправительной колонии строгого режима.