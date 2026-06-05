Над Рязанской областью днём 5 июня сбили БПЛА

Днем 5 июня над территорией Рязанской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«С 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

География отражения атаки оказалась обширной. Помимо Рязанской области, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в Московском регионе.

Кроме того, цели были успешно поражены над акваторией Черного моря, а также над территориями Краснодарского края и Республики Крым.

Напомним, беспилотная опасность на территории Рязанской области была объявлена в 2:10 5 июня. Этот режим сохраняется до настоящего времени.