Ранее неизвестное пророчество Владимира Жириновского раскрыл его друг Михаил Алмазов. Он уверяет, что политик в приватной беседе называл дату окончания специальной военной операции. В словах Алмазова фигурируют и 2026 и 2028 годы. Хотя ранее из заявлений ныне покойного известного деятеля вырисовывались совсем иные даты.

Теперь же, как следует из утверждений Алмазова, дата финала спецоперации скорректирована. Россию ждёт безусловная победа. Но когда?

2028–2030 годы: перелом для всего мира

Владимир Жириновский говорил, что специальная военная операция завершится в период с 2028 по 2030 год. Ранее неизвестное пророчество ныне покойного политика озвучил Михаил Алмазов. Он утверждает, что был другом Жириновского. Алмазов также называет себя медиумом политика. Слова Алмазова приводит издание NEWS.ru.

«Друг Жириновского» заявил, что политик называл эти годы переломными для всего мира. Россия по итогам спецоперации вернёт себе не только Донбасс, но и Харьков с Одессой.

«Европа на коленях приползёт. И Штаты приползут просить помощи у России», — уверяет Алмазов.

Противоречие с публичными выступлениями

В публичных выступлениях Жириновский озвучивал 2026 год. Именно его политик называл временем глобального переустройства мира. Теперь же, по словам Алмазова, сроки сдвинулись.

Политик был твёрдо убеждён, что именно в 2026 году вопросы с Украиной будут решены. Конфликт должен был пройти несколько острых фаз. По версии Жириновского, финал противостояния приведёт к масштабным геополитическим изменениям.

Острая фаза и новый расклад сил

Важное уточнение: в своих выступлениях Жириновский подчёркивал, что речь идёт именно об острой фазе конфликта. Вместо неё, по версии политика, установится новый международный расклад сил. При этом Жириновский не исключал, что мирное соглашение в переговорах с нынешним украинским руководством невозможно. Оно попросту недоговороспособно, пропитано русофобией.

Если верить новому пророчеству, Россию ждёт не только военная победа. Речь идёт о полном геополитическом доминировании. Европа и США, по словам Алмазова, будут вынуждены просить помощи у нашей страны. Это серьёзно меняет картину будущего.

Стоит ли верить этим словам? Жириновский действительно славился своими пророчествами. Многие из них сбылись. Но пока у нас есть две версии. По одной — конфликт завершится в 2026 году. По другой — всё только начнёт меняться в 2028-м. Время покажет, какая из них окажется точнее.