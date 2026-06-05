Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Интересное

«На коленях приползёт»: друг Жириновского раскрыл окончательную дату завершения СВО

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ранее неизвестное пророчество Владимира Жириновского раскрыл его друг Михаил Алмазов. Он уверяет, что политик в приватной беседе называл дату окончания специальной военной операции. В словах Алмазова фигурируют и 2026 и 2028 годы. Хотя ранее из заявлений ныне покойного известного деятеля вырисовывались совсем иные даты.

Теперь же, как следует из утверждений Алмазова, дата финала спецоперации скорректирована. Россию ждёт безусловная победа. Но когда?

2028–2030 годы: перелом для всего мира

Владимир Жириновский говорил, что специальная военная операция завершится в период с 2028 по 2030 год. Ранее неизвестное пророчество ныне покойного политика озвучил Михаил Алмазов. Он утверждает, что был другом Жириновского. Алмазов также называет себя медиумом политика. Слова Алмазова приводит издание NEWS.ru.

«Друг Жириновского» заявил, что политик называл эти годы переломными для всего мира. Россия по итогам спецоперации вернёт себе не только Донбасс, но и Харьков с Одессой.

«Европа на коленях приползёт. И Штаты приползут просить помощи у России», — уверяет Алмазов.

Противоречие с публичными выступлениями

В публичных выступлениях Жириновский озвучивал 2026 год. Именно его политик называл временем глобального переустройства мира. Теперь же, по словам Алмазова, сроки сдвинулись.

Политик был твёрдо убеждён, что именно в 2026 году вопросы с Украиной будут решены. Конфликт должен был пройти несколько острых фаз. По версии Жириновского, финал противостояния приведёт к масштабным геополитическим изменениям.

Острая фаза и новый расклад сил

Важное уточнение: в своих выступлениях Жириновский подчёркивал, что речь идёт именно об острой фазе конфликта. Вместо неё, по версии политика, установится новый международный расклад сил. При этом Жириновский не исключал, что мирное соглашение в переговорах с нынешним украинским руководством невозможно. Оно попросту недоговороспособно, пропитано русофобией.

Если верить новому пророчеству, Россию ждёт не только военная победа. Речь идёт о полном геополитическом доминировании. Европа и США, по словам Алмазова, будут вынуждены просить помощи у нашей страны. Это серьёзно меняет картину будущего.

Стоит ли верить этим словам? Жириновский действительно славился своими пророчествами. Многие из них сбылись. Но пока у нас есть две версии. По одной — конфликт завершится в 2026 году. По другой — всё только начнёт меняться в 2028-м. Время покажет, какая из них окажется точнее.

Предыдущая статья
На Рязанскую область надвигаются гроза, ливень и град
Следующая статья
Над Рязанской областью днём 5 июня сбили БПЛА

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Происшествия

В Касимове задержан администратор узлов связи телефонных мошенников из Украины

В городе Касимове Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность нелегального узла связи, через который зарубежные телефонные мошенники звонили россиянам с подменных российских номеров.
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

Боец после освобождения из украинского плена попал в СИЗО

В Москве военный суд заключил под стражу 24-летнего участника...
Политика

Разведчик-нелегал Безруков высказался о будущем: «Война еще на пару десятилетий. Надо научиться с ней жить»

Главный вывод эксперта прозвучал жестко: России необходимо исходить из того, что период военного противостояния может растянуться на десятилетия, а значит, государству придется перестраивать многие сферы жизни под новую реальность.

Темы

Новости Касимова

Иван Бахилов отчитался о борьбе с борщевиком и капремонте детского сада

На этой неделе под контролем главы администрации Касимовского округа решалось сразу несколько проблем.
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки, которые утонут в любви и деньгах в июне 2026

Что ждёт водные знаки в июне: карьера, финансы и личная жизнь – прогноз Тамары Глобы.
Культура и события

День рождения музея-заповедника Есенина отметят в Спас-Клепиках, а в Константинове запустят аудиопроменад

Музей Есенина в Константинове готовит новые форматы, фестивали и обновления экспозиций.
Интересное

Европейские СМИ испугались пророчества Нострадамуса о России. ИИ расшифровал катрены и вскрыл правду

Анализ пророчеств от ИИ дал пугающий результат. Суверенитет одних ослабнет, другие немедленно этим воспользуются. У России — свой путь.
Интересное

Зеленский идёт к предсказанному финалу: друг Жириновского напомнил старое пророчество политика

«Личный медиум» покойного политика назвал страну, где уже приготовлено убежище для главаря киевского режима. Двойник Зеленского пойдёт под суд.
Интересное

Ведьма увидела дату начала «летней турбулентности». Июнь 2026 войдёт в историю

Карту мира перерисуют в ближайшие недели. Она не стала называть новые столицы, но предупредила: изменения будут внезапными.
Интересное

Почему «заговоры молитвой» — это грех, а исцеление через заговор опаснее болезни

Заговор и молитва — несовместимы. Второе спасает душу, первое её губит. Как распознать подделку и почему за магией всегда стоит тьма?
Интересное

«Июнь — запал для гранаты»: астролог назвал самые нервные дни первого летнего месяца 2026

Первая половина июня — динамичные боевые действия. После 15-го числа — кардинальная смена стратегии. Кого и когда затронут политические катаклизмы?

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье