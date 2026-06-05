Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды. По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час и до конца суток 5 июня местами по региону ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди и град.

Во время грозы ветер может усиливаться до 12–17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в отдельных районах области.

В региональном управлении МЧС напомнили о мерах предосторожности. Жителям рекомендуют не укрываться под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и рядом с крышами зданий. По возможности следует сократить время пребывания на улице.

Спасатели советуют подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. Для освещения лучше заранее приготовить фонарь. Использовать свечи и другие источники открытого огня не рекомендуется, поскольку это может привести к пожару.

В экстренной ситуации вызвать пожарных и спасателей можно по телефонам 01 и 101 с мобильного телефона, а также по единому номеру 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.