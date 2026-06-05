Заявления представителей США и Украины в последние недели становятся все более жесткими по отношению к России. На этом фоне внимание привлекли слова госсекретаря США о продолжении поддержки Киева, а также публикация Владимиром Зеленским резонансного обращения к российскому руководству.

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с журналистами «Московского комсомольца» связал происходящее с ситуацией на линии боевого соприкосновения. По его мнению, Вашингтон больше не пытается создавать впечатление нейтрального посредника и открыто демонстрирует поддержку Украины.

Эксперт считает, что политика Соединенных Штатов в отношении конфликта принципиально не изменилась. Как и прежде Киев получает военную помощь и разведывательную поддержку, хотя часть поставок теперь идет через европейских союзников.

«Они сняли маску и показали, кто они есть на самом деле», — заявил Крапивник, комментируя позицию Вашингтона.

По его оценке, нынешняя информационная активность Запада может быть связана с ситуацией на фронте. Эксперт обратил внимание на обстановку в районе Константиновки и предположил, что именно успехи российских войск становятся одной из причин усиления политического давления на Москву. По его мнению, громкие политические заявления и информационные кампании призваны переключить внимание с событий на линии боевого соприкосновения.

Говоря о перспективах ближайших месяцев, эксперт допустил продолжение различных форм давления на Россию. Он также не исключил новых провокаций и попыток дестабилизации ситуации.

Отдельно Крапивник прокомментировал действия украинского руководства. По его словам, Киев продолжит придерживаться жесткой риторики и прежней политической линии.