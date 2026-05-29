Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной. Об этом пишет aif.ru.

Исчезновение семьи Усольцевых у горы Буратинка в Красноярском крае вновь оказалось в центре внимания. Исследователь Валентин Дегтерёв изучил фото и видео, снятые поисковиками осенью 2025 года, и заявил, что обнаружил на одном из кадров силуэт человека. По его словам, речь идет о расщелине среди курумников и старых старательских шурфов. Именно там, как считает Дегтерёв, могли находиться пропавшие.

«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс рядом дерево со следами медведя», — рассказал исследователь.

Правда, сама фотография, на которой якобы есть следы человека, по какой-то причине не опубликована в статье.

После изучения материалов исследователь выдвинул три возможных сценария трагедии.

Первая версия связана с нападением дикого зверя. Дегтерёв предполагает, что на семью мог напасть медведь, а останки одного из погибших оказались в расщелине, прикрытой ветками. Куда делись остальные, не сообщается.

Второй вариант — несчастный случай. По мнению исследователя, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина могли укрыться в скальной щели от холода, развести костер и погибнуть от угарного газа. Он также допускает, что люди могли сорваться в провал среди камней.

Третья версия — криминальная. Дегтерёв не исключил, что семья могла стать жертвой преступления.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь. Их автомобиль позже нашли на окраине.

За время поисков звучали самые разные предположения — от нападения хищников до добровольного исчезновения. При этом официально Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая.

Новый этап поисковой операции прошел с 23 по 26 мая. Спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 28 квадратных километров тайги в Манско-Уярском округе. Территорию проверяли пешком и на квадроциклах.

К поискам подключили и современные технологии. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» сделали более 20 тысяч снимков местности с беспилотников. Сейчас фотографии анализирует нейросеть. Не исключено, что именно искусственный интеллект поможет найти место, где оборвался след семьи Усольцевых.