Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной. Об этом пишет aif.ru.

Исчезновение семьи Усольцевых у горы Буратинка в Красноярском крае вновь оказалось в центре внимания. Исследователь Валентин Дегтерёв изучил фото и видео, снятые поисковиками осенью 2025 года, и заявил, что обнаружил на одном из кадров силуэт человека. По его словам, речь идет о расщелине среди курумников и старых старательских шурфов. Именно там, как считает Дегтерёв, могли находиться пропавшие.

«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс рядом дерево со следами медведя», — рассказал исследователь.

Правда, сама фотография, на которой якобы есть следы человека, по какой-то причине не опубликована в статье.

Материалы по теме: Следствие сузило круг версий пропажи семьи Усольцевых, оставив только две

Следователи рассказали, что случилось с машиной пропавших Усольцевых

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

После изучения материалов исследователь выдвинул три возможных сценария трагедии.

Первая версия связана с нападением дикого зверя. Дегтерёв предполагает, что на семью мог напасть медведь, а останки одного из погибших оказались в расщелине, прикрытой ветками. Куда делись остальные, не сообщается. 

Второй вариант — несчастный случай. По мнению исследователя, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина могли укрыться в скальной щели от холода, развести костер и погибнуть от угарного газа. Он также допускает, что люди могли сорваться в провал среди камней.

Третья версия — криминальная. Дегтерёв не исключил, что семья могла стать жертвой преступления.

От Усольцевых могли остаться клочки одежды, заявил алтайский егерь

В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

Экстрасенсы и лесной отшельник считают, что семья Усольцевых жива и скрывается в тайге

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь. Их автомобиль позже нашли на окраине.

За время поисков звучали самые разные предположения — от нападения хищников до добровольного исчезновения. При этом официально Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая.

Новый этап поисковой операции прошел с 23 по 26 мая. Спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 28 квадратных километров тайги в Манско-Уярском округе. Территорию проверяли пешком и на квадроциклах.

К поискам подключили и современные технологии. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» сделали более 20 тысяч снимков местности с беспилотников. Сейчас фотографии анализирует нейросеть. Не исключено, что именно искусственный интеллект поможет найти место, где оборвался след семьи Усольцевых.

Предыдущая статья
Александра Трусова показала фото в купальнике
Следующая статья
Турист из Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара

Популярные материалы

Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Происшествия

Брат убитой в Рязани 15-летней девочки задержан

В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении.
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.

Темы

Общество

Троицкая родительская суббота 2026: как правильно молиться за усопших 30 мая

30 мая 2026 года православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день, когда Церковь молится обо всех усопших без исключения. Разбираем, что и когда происходит на службе, зачем нужен парастас и что принести в храм.
Новости кино и ТВ

Четверо финалистов «Новой Битвы экстрасенсов» вступят в последнюю битву 30 мая

Смогут ли они ответить на вопросы героинь и понять, что не даёт любви переступить порог? Финальное испытание. Четверо сильнейших. Один ответ.
Общество

Скончался директор школы №40 города Рязани Владимир Лагутин

Всю свою профессиональную жизнь Владимир Николаевич посвятил развитию городской системы образования. В 1986 году он начал работать в школе № 40 в должности заместителя директора, а с 1989 года и до последних дней бессменно возглавлял это учебное заведение.
Происшествия

В Рязани 13-летний мотоциклист с 14-летней пассажиркой протаранил забор

Вечером 28 мая в Рязани подросток на мотоцикле въехал в забор жилого дома. Вместе с ним пострадала 14-летняя пассажирка. 
Транспорт и дороги

МЧС опровергло запрет на телефоны на автозаправках с 1 июня

МЧС России заявило, что информация о запрете использования мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня не соответствует действительности.
Новости кино и ТВ

Прохор Шаляпин станет соведущим в «Шоу Воли», а Дорохов установит «Макс»  Дурову

Телеканал ТНТ рассказал о программах, которые выйдут в эфир в пятницу и ближайшие выходные. 
Власть и политика

Рязанская область получит ещё 10 млн рублей на льготные лекарства

Дополнительные средства предназначены для индексации с учетом инфляции прошлого года затрат на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также приобретение специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.
Политика

Генерал раскрыл, почему Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому в Староконстантинове

В ночь на 28 мая российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове — одной из ключевых авиабаз западной Украины. Три ракеты «Кинжал», цели поражены. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье