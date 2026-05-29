Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной. Об этом пишет aif.ru.
Исчезновение семьи Усольцевых у горы Буратинка в Красноярском крае вновь оказалось в центре внимания. Исследователь Валентин Дегтерёв изучил фото и видео, снятые поисковиками осенью 2025 года, и заявил, что обнаружил на одном из кадров силуэт человека. По его словам, речь идет о расщелине среди курумников и старых старательских шурфов. Именно там, как считает Дегтерёв, могли находиться пропавшие.
Правда, сама фотография, на которой якобы есть следы человека, по какой-то причине не опубликована в статье.
После изучения материалов исследователь выдвинул три возможных сценария трагедии.
Первая версия связана с нападением дикого зверя. Дегтерёв предполагает, что на семью мог напасть медведь, а останки одного из погибших оказались в расщелине, прикрытой ветками. Куда делись остальные, не сообщается.
Второй вариант — несчастный случай. По мнению исследователя, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина могли укрыться в скальной щели от холода, развести костер и погибнуть от угарного газа. Он также допускает, что люди могли сорваться в провал среди камней.
Третья версия — криминальная. Дегтерёв не исключил, что семья могла стать жертвой преступления.
Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь. Их автомобиль позже нашли на окраине.
За время поисков звучали самые разные предположения — от нападения хищников до добровольного исчезновения. При этом официально Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая.
Новый этап поисковой операции прошел с 23 по 26 мая. Спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 28 квадратных километров тайги в Манско-Уярском округе. Территорию проверяли пешком и на квадроциклах.
К поискам подключили и современные технологии. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» сделали более 20 тысяч снимков местности с беспилотников. Сейчас фотографии анализирует нейросеть. Не исключено, что именно искусственный интеллект поможет найти место, где оборвался след семьи Усольцевых.