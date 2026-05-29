Турист из Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара

37-летний Иван и его жена Надежда из Подмосковья отправились на Занзибар в майские праздники — почти сразу после дня рождения мужа. Двенадцать дней отпуска прошли без видимых тревог, однако вскоре после возвращения домой мужчине резко стало плохо. Поднялась высокая температура, появились сильная усталость, боль в суставах, приступы жара и обильное потоотделение. Об этом пишет SHOT.

Поначалу супруги решили, что дело в тепловом ударе: незадолго до этого Иван много времени провёл на солнце, а потом сходил в баню. Именно поэтому к врачу пара обратилась не сразу. Терапевт, однако, настоял на госпитализации. Мужчину определили в реанимацию, где он сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Диагноз оказался серьёзным — смертельно опасная малярия. По словам Надежды, для лечения требуются препараты, которые предварительно не применяются в России. На протяжении всего отдыха туристов регулярно кусали комары — именно они являются переносчиками заболевания.

За последние пару лет супруги объездили немало стран: ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Сейшелы, Шри-Ланку и даже Кейптаун. Но с подобным они столкнулись впервые. Профилактические таблетки перед поездкой пара не принимала: им объяснили, что заражённых комаров на Занзибаре нет.

Малярия передаётся через укусы инфицированных комаров в странах Африки, Азии и Южной Америки. Коварство болезни — в её способности долго маскироваться под обычный грипп: сначала температура, ломота и слабость, а затем состояние резко ухудшается. В России подобные случаи, как правило, завозные — инфекцию привозят туристы после путешествий в тропики.