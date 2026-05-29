Рязанец ответит за гибель мальчика на самодельной машине

Житель Чучковского района предстанет перед судом за гибель подростка, которого он сбил и бросил на дороге. 38-летнему мужчине предъявлены обвинения сразу по четырём статьям Уголовного кодекса. Прокурор района Виталий Мартынов утвердил обвинительное заключение, дело направлено в Шиловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июле 2025 года на нерегулируемом перекрёстке дорог «Чучково — Назаровка — Дубровка» и «Чучково — Завидово — Протасьев Угол» водитель легкового автомобиля не уступил дорогу несовершеннолетнему, управлявшему самоходным транспортным средством. Произошло столкновение. Ребёнок получил тяжкие телесные повреждения.

Дальнейшее поведение водителя следствие расценивает как отягчающее обстоятельство: увидев случившееся, он уехал, оставив мальчика без какой-либо помощи. Пострадавший скончался уже в машине скорой медицинской помощи.

Принципиально важная деталь: на момент аварии обвиняемый был лишён права управления транспортными средствами.

Помимо обвинения в ДТП со смертельным исходом и оставлении места аварии, мужчине инкриминируют угрозу убийством и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Оба эпизода, по версии следствия, произошли в ходе бытового семейного конфликта.

