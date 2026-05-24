Следком начал проверку из-за угрозы утечки газа и затоплений в Пронске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Рязанской области Олегу Васильеву доложить о результатах проверки по информации о возможном нарушении прав жильцов в рабочем посёлке Пронск.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях. Жители домов на улице К. Г. Маничкина бьют тревогу: между двумя жилыми зданиями проходит газовая труба, повреждение которой может привести к утечке газа и создать прямую угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, сети водоснабжения находятся в аварийном состоянии, что приводит к систематическим коммунальным авариям и затоплению улицы.

Жители отмечают, что многочисленные обращения в различные инстанции пока не принесли результатов, и меры по ремонту сетей или переносу газопровода не принимаются.

В настоящее время в СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Ход её проведения и исполнение поручения поставлены на личный контроль в центральном аппарате Следственного комитета.