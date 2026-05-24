В Скопинском районе водитель мотоцикла «Ямахи» не справился с управлением и погиб

23 мая примерно в 19:15 на 11-м километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области» в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает гоставтоинспекция Рязанской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и совершил съезд с дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.