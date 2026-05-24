Рязанский метеоролог объяснил природу удивительных «рваных» облаков

Рязанский метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха» обратил внимание на редкое и красивое сочетание облаков, которое можно было наблюдать в небе над регионом.

В своём сообщении он отметил, что сегодня можно увидеть уникальное сочетание нескольких видов перистых облаков: перистые перепутанные (Cirrus intortus), перистые плотные (Cirrus spissatus), а также перисто-кучевые облака (Cirrocumulus) с открытыми ячейками.

Метеоролог объяснил, что «открытые ячейки» — это особый тип облачной структуры, при котором в центре маленьких ячеек преобладают нисходящие потоки воздуха, а по краям — восходящие. Именно этот эффект придаёт облакам необычный, «рваный» вид, напоминающий драные тряпки, но при этом делает их очень живописными и красивыми.

«Удивительное небо сегодня», — заключил эксперт, призывая жителей обратить внимание на это редкое природное явление.