24 мая более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы посетить место трагедии в Старобельске, где в результате удара ВСУ по общежитию колледжа погибли 21 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В состав группы вошли представители СМИ из таких стран, как Австрия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЭ, Пакистан, США, Турция, Финляндия и Франция. Однако, как отметила Захарова, журналисты из Японии не смогли участвовать в поездке из-за запрета со стороны Токио. Также от поездки официально отказались представители BBC, а сотрудники CNN не смогли приехать, так как находились в отпуске.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в связи с этой трагедией. По завершении поисково-спасательных работ стало известно о гибели 21 человека. Захарова также подчеркнула, что BBC и CNN отказались освещать произошедшее, что вызвало осуждение со стороны российского МИДа.