В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 20 человек и 8 единиц техники. На данный момент ведётся работа по устранению последствий и обеспечению безопасности.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей используйте следующие номера:

с городского телефона — 01;

с мобильного телефона — 101;

единый номер вызова экстренных служб — 112.

Также действует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.