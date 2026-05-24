В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 20 человек и 8 единиц техники. На данный момент ведётся работа по устранению последствий и обеспечению безопасности.
Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей используйте следующие номера:
- с городского телефона — 01;
- с мобильного телефона — 101;
- единый номер вызова экстренных служб — 112.
Также действует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.