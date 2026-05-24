Иностранные журналисты приехали в Старобельск после удара ВСУ по колледжу

Более 50 иностранных журналистов отправились в Старобельск, где ранее под удар попал колледж. В ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран, включая Австрию, Бразилию, Британию, Германию, Италию, Китай, США, Турцию и Францию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как уточняется, в поездке участвуют журналисты из Венгрии, Венесуэлы, Греции, Испании, Катара, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Финляндии. Корреспонденты направились на место трагедии, чтобы увидеть последствия атаки своими глазами.

При этом Токио запретил своим журналистам участвовать в поездке. Британская телерадиокомпания BBC официально отказалась от визита, а CNN — в отпуске.