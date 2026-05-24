Павел Малков отметил роль Комитета семей воинов Отечества в поддержке защитников Родины

Губернатор Рязанской области Павел Малков поприветствовал участников окружного форума Комитета семей воинов Отечества в Центральном федеральном округе, который 23 мая состоялся в областной библиотеке им. Горького. Глава региона подчеркнул, что Комитет семей воинов Отечества является одним из флагманов работы по поддержке защитников Родины и их семей, а взаимодействие с организацией ведётся по всем ключевым направлениям.
Участниками форума стали руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, духовный наставник КСВО отец Киприан, главный советник Управления Президента РФ по общественным проектам Фёдор Барков, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, руководители областной и городской Думы, министерств и ведомств, активисты региональных отделений КСВО субъектов Центрального федерального округа, участники специальной военной операции, в том числе представители кадровой программы «ГЕРОИ62».
Павел Малков отметил, что региональный Комитет семей воинов Отечества ведёт комплексную работу: правовая и психологическая поддержка, решение индивидуальных проблем — ничего не остаётся за пределами внимания организации.
Глава региона также выделил вклад КСВО в гуманитарные миссии: при поддержке регионального отделения Комитета в зону проведения специальной военной операции направлено свыше 200 тонн гуманитарных грузов с точечной отработкой заявок воинских подразделений. Кроме того, деятельность Комитета играет большую роль в патриотическом воспитании детей и молодёжи.
Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, обращаясь к участникам форума, сообщила, что организация объединяет свыше 10 тысяч активистов, а региональные штабы КСВО действуют во всех субъектах страны.
В рамках окружного форума КСВО организована работа тематических площадок, посвящённых обсуждению вопросов оказания психологической и правовой помощи участникам специальной военной операции и их семьям, взаимодействия с религиозными и общественными организациями. Также проходит обмен успешными практиками регионов по привлечению грантовых средств для реализации социальных инициатив, направленных на поддержку воинов и их близких.