Фото с сайта правительства Рязанской области
Павел Малков отметил роль Комитета семей воинов Отечества в поддержке защитников Родины

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков поприветствовал участников окружного форума Комитета семей воинов Отечества в Центральном федеральном округе, который 23 мая состоялся в областной библиотеке им. Горького. Глава региона подчеркнул, что Комитет семей воинов Отечества является одним из флагманов работы по поддержке защитников Родины и их семей, а взаимодействие с организацией ведётся по всем ключевым направлениям.

Участниками форума стали руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, духовный наставник КСВО отец Киприан, главный советник Управления Президента РФ по общественным проектам Фёдор Барков, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, руководители областной и городской Думы, министерств и ведомств, активисты региональных отделений КСВО субъектов Центрального федерального округа, участники специальной военной операции, в том числе представители кадровой программы «ГЕРОИ62».

Павел Малков отметил, что региональный Комитет семей воинов Отечества ведёт комплексную работу: правовая и психологическая поддержка, решение индивидуальных проблем — ничего не остаётся за пределами внимания организации.

«В этом году в регионе начали работу муниципальные штабы. Пока в четырех округах, но их число будет расти. В состав входят матери и вдовы погибших Героев, матери участников СВО – все неравнодушные люди с очень активной, крепкой жизненной позицией. Семья воина – это его тыл, главная опора, и нам всем важно оберегать ее. Комплексная работа Комитета семей воинов Отечества приносит огромный результат, и мы готовы вместе находить новые возможности для помощи бойцам и их близким», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона также выделил вклад КСВО в гуманитарные миссии: при поддержке регионального отделения Комитета в зону проведения специальной военной операции направлено свыше 200 тонн гуманитарных грузов с точечной отработкой заявок воинских подразделений. Кроме того, деятельность Комитета играет большую роль в патриотическом воспитании детей и молодёжи.

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, обращаясь к участникам форума, сообщила, что организация объединяет свыше 10 тысяч активистов, а региональные штабы КСВО действуют во всех субъектах страны.

«Нами отработано свыше 600 тысяч обращений. Функционируют цифровые площадки, реализуются образовательные проекты и культурные мероприятия, куда мы обязательно приглашаем молодёжь, потому что именно за ней — будущее, — отметила Юлия Белехова. — Мы все должны работать в унисон, объединять семьи. Деятельность КСВО — это своеобразный ответ ребятам на фронте, которые чувствуют нашу поддержку. Чувствуют, что здесь, в тылу, им оказывают всю необходимую помощь».

В рамках окружного форума КСВО организована работа тематических площадок, посвящённых обсуждению вопросов оказания психологической и правовой помощи участникам специальной военной операции и их семьям, взаимодействия с религиозными и общественными организациями. Также проходит обмен успешными практиками регионов по привлечению грантовых средств для реализации социальных инициатив, направленных на поддержку воинов и их близких.

Фото с сайта правительства Рязанской области
