Суду по делу рязанских журналистов представили новую запись переговоров

В Советском районном суде Рязани продолжили рассматривать дело о вымогательстве, фигурантами которого проходят трое местных журналистов — главред издания «Вид Сбоку» Константин Смирнов, бывший главред «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и экс-сотрудница интернет-СМИ Наталья Смольянинова. Потерпевшим проходит бывший руководитель регионального фонда капремонта Алексей Роготовский.

27 мая сторона обвинения представила еще одну расшифровку встречи — на этот раз между Роготовским и Смольяниновой. По версии следствия, разговор состоялся незадолго до дальнейших переговоров с другими фигурантами дела.

Согласно материалам, Смольянинова сообщила чиновнику, что уже обсуждала ситуацию со Смирновым, и тот якобы «готов закрыть вопросы и больше не трогать». Роготовский при этом интересуется, не возникнут ли позже новые требования денег. В ответ собеседница уверяет, что «так бы никто не вел бы никаких дел».

Во время беседы обсуждаются и суммы. Сначала речь идет о публикации интервью за 60 тысяч рублей. Затем звучит другой вариант — 300 тысяч рублей «если тему закрываем полностью». Как следует из оглашенной расшифровки, разговор касается прекращения негативных публикаций о Роготовском.

Следствие ранее уже представило суду материалы других встреч. В частности, была озвучена запись разговора между Роготовским и Смирновым, где, по данным обвинения, чиновник передает журналисту деньги. Также суд изучал беседу с участием Фролова и Смольяниновой, после которой фигурантов задержали.

В материалах дела фигурируют суммы в 300 тысяч рублей для Смирнова и 1,2 миллиона рублей для Фролова — по 100 тысяч ежемесячно в течение года. Смольянинова, как считает следствие, рассчитывала «получить долю».

Как выяснилось в суде, в октябре 2024 года Telegram-канал «Вид Сбоку» опубликовал восемь сообщений с упоминанием Роготовского, все — в негативном контексте. Последний такой пост появился 22 октября. Вечером того же дня состоялась встреча Роготовского со Смольяниновой, а уже на следующий день — переговоры со Смирновым в кафе.

После этого имя главы фонда из публикаций канала исчезло и вновь появилось лишь спустя несколько месяцев — уже в новостях о переезде фонда и аресте Смирнова.

Сам Смирнов продолжает заявлять в суде, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Следствие, в свою очередь, ранее поясняло, что задержание не проводили сразу из-за необходимости завершить оперативную работу по другим фигурантам дела.

Очередное заседание назначено на 4 июня.

